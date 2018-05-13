Ünlü Oyuncu Ümit Erdim Baba Olduğunu Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, "Ses" adını verdiklerini kızını 9 Mayıs'ta kucağına aldı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL SANİYESİ"

Eşinin doğumuna giren Erdim, bebeğinin doğduğu anın fotoğrafını paylaşarak, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah'ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi." diyerek duygusal bir not düştü. Ünlü oyuncu bu notu, "Hoş geldin Ses Erdim" cümlesi ile bitirdi…

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol almasına rağmen Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' karakteriyle hafızalara kazındı. Ardından farklı dizilerin kadrosunda yer alan Ümit Erdim, Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştu.

Dizi projelerinin yanı sıra sunuculuk kariyerinde de başarılı bir performans gösteren Umut Erdim, 2015 yapımı Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini üstlendi. Kimya mühendisi olan ve İngilizce- Türkçe tercümanlık yapan Seda Çınarl'a 2017 Mayıs ayında nikah masasına oturdu. Oyunculuğa başladığı yıllara göre çok fazla kilo veren Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.