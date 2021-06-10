Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Oyunculuk alanındaki başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından leopar desenli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Magazin dünyasının çok konuştuğu isimlerin başında gelen Serenay Sarıkaya, uzun süre yaşadığı aşklar nedeniyle gündemden düşmemişti. Son olarak iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ancak Demirhisar'ın arkadaşı olduğunu açıklayan Serenay Sarıkaya, yoğun iş temposundan sıyrılarak yazın tadını çıkarmaya başladı.

LEOPAR DESENLİ MAYO

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın pozları hayranlarını adeta mest etti. Güzel oyuncu 9,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı leopar desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun cesur fotoğraflarına beğeni yağdı.

BERGEN FİLMİNDEN AYRILDI

Sarıkaya son olarak, bir süreden bu yana heyecanla hazırlandığı Bergen filminin başrolünü canlandırmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Sarıkaya, ayrılık nedenini, yeni projeleriyle filmin çekim tarihlerinin çakışması olarak açıkladı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı 4 farklı poz:

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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