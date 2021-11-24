Ünlü oyuncu semt değiştirdi! İşte nedeni

Bir hastane çıkışı sokak kedisini severken objektiflere poz veren ünlü oyuncu, çocuğunun okulu için semt değiştirdiğini söyledi.

"RAKAMI BOŞVERİN"

Yeni aldığı evinin fiyatı hakkında rakam vermekten kaçınan İşçil, "Çok rahattık burada ama çocuğun okuluna yakın olmak istedik. Öyle havuzlu villa da falan oturmuyoruz. Rakamı boşverin! Ne yapacaksınız? Para benden çıktı neticede" şeklinde konuştu.

"GÖNLÜME GÖRE BİR MENAJER ARIYORUM"

Bade İşçil ayrıca çalıştığı Gaye Sökmen ajanstan ayrıldığını da sözlerine ekleyip, "Zaten bizim anlaşmamız dolmuştu, oradan ayrıldım. Şimdi hem menajer hem iş bakıyorum. Zaten işler beni buluyorsa buluyor zaten. Gönlüme göre bir menajer çıkarsa çalışacağım" dedi.