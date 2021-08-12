Ünlü oyuncu sarışın oldu! Görenler tanıyamadı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te bir kuaför çıkışı görüntülendi. 6 saat boyunca kuaförde kalan Yeşilçay'ın sarı saçları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" dedi. Yeşilçay, özel hayatı hakkında da şaşırtan bir itirafta bulundu. İşte detaylar...