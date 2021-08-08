Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi
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Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi

Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Masumlar Apartmanı' dizisinin 'Dr. Yağmur'u Seda Akman, Bodrum'da tatilde. Akman, kabine gitmeye üşendi. Plajda bikinisini çıkarıp, mayosunu giydi. İşte detaylar...

Posta'dan Umut Ünver'in haberine göre; 'Masumlar Apartmanı' dizisinin 'Dr. Yağmur'u Seda Akman, Bodrum'da tatilde. 43 yaşındaki oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi. Denize girip çıktıktan sonra kabine gitmeye üşenen Akman, etrafı gözden geçirdikten sonra plaj elbisesini giyip altından bikinisini çıkarıp mayosunu giydi.

2 yıldır mimar Ahmet Tolan ile aşk yaşayan Akman, Bodrum-İstanbul arası mekik dokuyor. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi
Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi

Kaynak: Snob Magazin

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