Ünlü oyuncu plajda bikinisini değiştirdi

'Masumlar Apartmanı' dizisinin 'Dr. Yağmur'u Seda Akman, Bodrum'da tatilde. Akman, kabine gitmeye üşendi. Plajda bikinisini çıkarıp, mayosunu giydi. İşte detaylar...

Posta'dan Umut Ünver'in haberine göre; 'Masumlar Apartmanı' dizisinin 'Dr. Yağmur'u Seda Akman, Bodrum'da tatilde. 43 yaşındaki oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi. Denize girip çıktıktan sonra kabine gitmeye üşenen Akman, etrafı gözden geçirdikten sonra plaj elbisesini giyip altından bikinisini çıkarıp mayosunu giydi.

2 yıldır mimar Ahmet Tolan ile aşk yaşayan Akman, Bodrum-İstanbul arası mekik dokuyor. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin