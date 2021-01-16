Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, saçlarını koyu renge boyattı

Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, sık sık sarı tonlarında kullandığı saçlarını boyattı. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

Yıllar önce yayınlanmaya başlayan ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Çocuk Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyatıp kahkül kestirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ONAY ALDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, yeni imajı "Sürpriz" notuyla Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Altuğ'un yeni imajını gören Deniz Seki "Çok yakışmış" yorumunu yaparken Emine Ün de "Bayıldım" dedi.