Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi. Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace'de rol almıştı ve Russell Crowe'un Çanakkale'de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.

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Olga Kurylenko'nun çeşitli görüntüleri

Kaynak: DHA