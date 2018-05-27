Ünlü Oyuncu Mert Fırat Yeni Sevgilisi İdil Fırat'la Görüntülendi

Aynı hafta içerisinde hem sevgilisi Hande Doğandemir'le görüntülenen hem de İdil Fırat'la görüntülenen Mert Fırat, 3 hafta sonra Atina Havalimanı'nda İdil Fırat'la görüntülendi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat, yeni bir aşka yelken açarak 5 Mayıs'ta Yeniköy'de samimi bir şekilde yemek yerken görüntülenmişti.

İHANETİ AFFETMEDİ

Oyuncu Fırat'la yemeğin ardından Hande Doğandemir'le kahvaltı yapmış ve soruları yanıtsız bırakmıştı. Ertesi gün ise medyada ihanet haberleriyle sarsılan Hande Doğandemir kendisini açık bir şekilde aldatan Mert Fırat'tan ayrılmıştı.

AŞKLARINI BELGELEDİLER

İhaneti açığa çıkan Mert Fırat artık yeni sevgilisi İdil Fırat'la rahat rahat geziyor. Çapamag'in haberine göre Mert Fırat, Mykonos'a giderken bu sabah Atina Havalimanı'nda yeni sevgilisi İdil Fırat'la görüntülendi.

İşte Mert Fırat ve İdil Fırat'ın yeni görüntüleri...