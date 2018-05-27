Ünlü Oyuncu Mert Fırat Yeni Sevgilisi İdil Fırat'la Görüntülendi
Bir süredir sevgili olduğu Hande Doğandemir'le ayrılan oyuncu Mert fırat, yeni sevgilisi İdil Fırat'la görüntülendi.
Aynı hafta içerisinde hem sevgilisi Hande Doğandemir'le görüntülenen hem de İdil Fırat'la görüntülenen Mert Fırat, 3 hafta sonra Atina Havalimanı'nda İdil Fırat'la görüntülendi.
KAFALARI KARIŞTIRDI
Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat, yeni bir aşka yelken açarak 5 Mayıs'ta Yeniköy'de samimi bir şekilde yemek yerken görüntülenmişti.
İHANETİ AFFETMEDİ
Oyuncu Fırat'la yemeğin ardından Hande Doğandemir'le kahvaltı yapmış ve soruları yanıtsız bırakmıştı. Ertesi gün ise medyada ihanet haberleriyle sarsılan Hande Doğandemir kendisini açık bir şekilde aldatan Mert Fırat'tan ayrılmıştı.
AŞKLARINI BELGELEDİLER
İhaneti açığa çıkan Mert Fırat artık yeni sevgilisi İdil Fırat'la rahat rahat geziyor. Çapamag'in haberine göre Mert Fırat, Mykonos'a giderken bu sabah Atina Havalimanı'nda yeni sevgilisi İdil Fırat'la görüntülendi.
İşte Mert Fırat ve İdil Fırat'ın yeni görüntüleri...
-
Evlendikten sonra soyadı değişmeyecek kadının...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Kadın hiçbir yerde adını değiştirmeden devam edecek. Boşanmada da aynı durum var. Eh hadi bari diye kabul etmiştirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bunlarin anasi babasi yohmu ahlak elden gidiyyeahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Insanin insani saapmasi Kabul edilmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu kadınlada takılmayan erkek kalmadıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır