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Ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu

ABD'de 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu.

ABD'de 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu.

General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman, 13 Şubat'tan bu yana kayıptı. Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Los Angeles polisi, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor. - LOS ANGELES

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, 3. Sayfa, Haberler

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