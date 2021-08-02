Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü

'General Hospital', 'Days of Our Lives' ve 'Abandoned' gibi birçok dizide rol olan oyuncu Jay Pickett, 60 yaşında hayatını kaybetti. İşte Jay Pickett'in ölüm nedeni...

Türkçe'de pembe dizi olarak da bilinen "Soap Opera"ların en sevilen oyuncularından Jac Pickett, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

'General Hospital', 'Days of Our Lives', 'Port Charles' gibi efsane dizilerdeki rolleriyle tanınan Pickett, en son 2022'de vizyona girecek Treasure Valley filminin çekimlerinde yer almıştı.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

'Treasure Valley' filminin başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısı olan Jay Pickett'ın film çalışmaları sırasında bir sahnenin çekimi için geldiği film platosunda hayatını kaybettiği açıklandı. Filmin yönetmeni olan Travis Mills, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Ölüm nedeni için resmi bir açıklama yapılmadı ancak kalp krizi gibi görünüyor" dedi.

Pickett'ı hayata döndürmek için yoğun çaba gösterildiği ancak sonuç alınamadığı belirtildi. Aktör Jim Heffel da "Dün iyi bir arkadaşımı kaybettim, dünya harikası bir insandı. Cennete gitmeye karar verdi" diye yazdı.

JAY PICKETT KİMDİR?

Jay Pickett soap opera kariyerine 1991 yılında Days of Our Lives'ta Dr. Chip Lakin karakterini oynayarak başlamıştı. Port Charles'ta 1997-2003 yılları arasında 700'ün üzerinde bölümde Frank Scanlon'u canlandırdı. General Hospital'da ise David Harper rolünü 2006-2008 yılları arasında oynadı. Evli olan Pickett'ın üç çocuğu bulunuyordu.

Kaynak: Snob Magazin