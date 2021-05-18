Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy paylaştı! Usta sanatçı Erol Keskin hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta tiyatrocu Erol Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk sanat dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Erol Keskin'den kötü haber geldi. 90 yaşındaki oyuncunun vefat haberini, ünlü oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİR DEVRE İMZASINI ATTI"

Yücesoy, bir devre imza atmış önemli bir ismin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Keskin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

USTA SANATÇI EROL KESKİN KİMDİR?

1931 yılında İstanbul'da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçildi. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülüne layık görüldü.