Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi

Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry, bir kişinin arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmasının hoş olmadığını söyleyerek "Çok büyük bir günah" dedi.

Lindsay Flores'le birlikte hayranlardan gelen soruları yanıtladıkları Instagram programında 54 yaşındaki ünlü oyuncu hiçbir zaman bir arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmadığını söyledi.

HALLE BERRY'DEN NET YANIT

Berry, bir hayranın bir arkadaşının eski eşiyle veya sevgilisiyle çıkıp çıkmadığı sorusuna, "Asla!" cevabını verdi.

"RUH EŞİM TANIDIĞIM HİÇ KİMSENİN ESKİ SEVGİLİSİ DEĞİL"

Halle Berry şu ifadeleri ekledi:

Bu büyük bir günah, en sevdiğiniz arkadaşınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Seni tanıyor olsaydım, geçmişinle çıkmazdım çünkü bu hoş bir şey değil. Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil.