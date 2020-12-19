Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi

19.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:20
Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi

Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry, bir kişinin arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmasının hoş olmadığını söyleyerek "Çok büyük bir günah" dedi.

Lindsay Flores'le birlikte hayranlardan gelen soruları yanıtladıkları Instagram programında 54 yaşındaki ünlü oyuncu hiçbir zaman bir arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmadığını söyledi.

HALLE BERRY'DEN NET YANIT

Berry, bir hayranın bir arkadaşının eski eşiyle veya sevgilisiyle çıkıp çıkmadığı sorusuna, "Asla!" cevabını verdi.

"RUH EŞİM TANIDIĞIM HİÇ KİMSENİN ESKİ SEVGİLİSİ DEĞİL"

Halle Berry şu ifadeleri ekledi:

Bu büyük bir günah, en sevdiğiniz arkadaşınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Seni tanıyor olsaydım, geçmişinle çıkmazdım çünkü bu hoş bir şey değil. Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil.

Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi
Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi
Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevket Çoruh Defne Samyeli Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 00:20:04. #1.14#
title