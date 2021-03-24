Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti

24.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:06
Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti

Sonia Segal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" denildi.

Sonia Segal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" denildi.

Aralarında Virginia Woolf uyarlaması Kim Korkar Hain Kurttan? ve Oscar adayı olduğu A Touch of Class'ın yanı sıra The Duchess and the Dirtwater Fox, Fun with Dick and Jane gibi filmlerle tanındı George Segal. 1990'larda Just Shoot Me adlı TV dizisiyle yıldızı bir kez daha yıldızı parladı. George Segal, 2013 yılında da The Goldbergs adlı yapımla ekrana geldi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu George Segal hayata veda etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:07:02. #1.16#
title