Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Yakın zamanda dizilere dönmesi beklenen Fahriye Evcen karar değiştirdi. Güzel oyuncu, hem koronavirüs salgını hemde oğlu Karan'ı bakıcıya emanet etmek istemediği için bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını ifade etti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Oğlu Karan'ı bakıcıya emanet etmek istemeyen Evcen, ancak içine sinen bir proje olursa ve kendi şartları kabul edilirse değerlendireceğini söyledi.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Fahriye Evcen, oğlu Karan'a kendi bakmak istediği için bir süredir herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştı. Yakın zamanda dizilere dönmesi beklenen oyuncu, karar değiştirdi.

BİR SÜRE DAHA EKRANLARDAN UZAK KALACAK

Evcen hem koronavirüs salgını hem de bu süreçte Karan'ı bakıcıya emanet etmek istememesi üzerine bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını ifade etti. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.