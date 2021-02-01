Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti
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Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti

01.02.2021 19:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:27
Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti

Hollywood yıldızı oyuncu Evan Rachel Wood, eski nişanlısı şarkıcı Marilyn Manson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Wood, "Tacizcimin adı, Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti" ifadelerini kullandı.

Son olarak "Westworld" dizisinde oynayan oyuncu Evan Rachel Wood, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak yıllar önce cinsel istismara uğradığını açıkladı.

"ARTIK SESSİZ KALMAYACAK BİRÇOK KURBANIN YANINDAYIM"

Wood eski nişanlısı Mansonhakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tacizcimin adı, Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım. Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım. Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım."

Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti
Evan Rachel Wood ve Marilyn Manson

BİRKAÇ KADIN DAHA MANSON'I SUÇLADI

Wood'un açıklamasının ardından dayanışma göstermek için, birkaç kadın daha Manson hakkında, cinsel istismar, psikolojik şiddet iddialarında bulundu.

Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti
Marilyn Manson
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