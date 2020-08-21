Ünlü oyuncu Erdem Akakçe'den çifte sürpriz Şimdiye dek rol aldığı Anlat İstanbul, Bir İstanbul Masalı gibi popüler projelerin ardından; son yapımı 'Vuslat'ta canlandırdığı 'Meczup Abdullah' rolüyle de dikkat çeken Afife Jale ve Altın Portakal ödülü sahibi başarılı oyuncu Erdem Akakçe, hayranlarına çifte sürpriz yapacak

'Erdem Akakçe Band' ile uzun yıllardır müzik hayatını sürdüren Erdem Akakçe, artık sahnelerde de Dolapdere Big Gang grubunun yeni vokalisti olarak boy gösterecek. Oyuncu, şu sıralar Dolapdere Big Gang'in İstanbul Devlet Senfoni orkestrasıyla yapacağı konser serisinin provalarıyla uğraşıyor.

GERİ DÖNÜŞ ADLI FİLMDE JANDARMA OLDU!

Erdem Akakçe, ayrıca Dolapdere Big Gang ve Linet ile hazırladıkları " Geri Dönüş" adlı kısa filmde de jandarma rolünü canlandırıyor.





'ÇEKİMLER SON DERECE TİTİZ GERÇEKLEŞTİ'

Gökay Süngü'nün yönetmenliğini yaptığı projede yer alan oyuncu, bu uluslararası yapımda bulunmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak "Çekimler gerçekten son derece titiz bir şekilde gerçekleşti. Mesajı olan işlerin içinde rol almak benim için her zaman daha önemlidir.

'SAVAŞ SAHNELERİ ZOR ANLAR YAŞATTI'

Bu sıcak havalarda, çelik yelek ve kasketin ağırlığı ve savaş sahneleri bize zor anlar yaşattı. Fakat ekrandaki gerçekçiliğini gördüğümüzde tüm zorluklara değdiğine emin olduk" dedi.

Kaynak: Snob Magazin