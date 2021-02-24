Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Testin pozitif çıkması sonrası evinde karantinaya alınan güzel oyuncunun, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
FOX TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma'nın setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Dizinin Yıldız karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI
Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI
Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.