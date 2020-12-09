Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldız ismi Demet Özdemir, bombayı patlattı ve yeni projesini açıkladı. Özdemir, "Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz" dedi.

Demet Özdemir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da başarısını ve yeteneğini kanıtlayan güzel oyuncu, bu konuda aldığı yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

"GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIM"

Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında ilk başta dans videomu paylaşınca biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel geri dönüşler aldım ki gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Sevenlerine güzel bir müjde de veren Demet Özdemir, "Bunu burada ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bunu paylaşayım sizlerle" açıklamasında bulundu.