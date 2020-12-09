Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak

09.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:21
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldız ismi Demet Özdemir, bombayı patlattı ve yeni projesini açıkladı. Özdemir, "Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz" dedi.

Demet Özdemir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Oyunculuğun yanı sıra dans konusunda da başarısını ve yeteneğini kanıtlayan güzel oyuncu, bu konuda aldığı yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

"GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIM"

Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında ilk başta dans videomu paylaşınca biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel geri dönüşler aldım ki gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"BİR SİNEMA FİLMİ ÇEKECEĞİZ"

Sevenlerine güzel bir müjde de veren Demet Özdemir, "Bunu burada ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde, nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bunu paylaşayım sizlerle" açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ersoy Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:42:40. #1.14#
title