Ünlü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.