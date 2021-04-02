Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi

Exxen'de yayınlanacak olan bir dizide yer almaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz sene 2. kez anne olan oyuncu, yeni hamileliği için "Sete çıkmadan önce büyük bir sürprizle hamile olduğumu öğrendim" ifadelerini kullandı. Oyuncu, artan vakalardan dolayı çekimleri ertelenen dizide rol almayacağını da söyledi.

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan Kanlı Yayın dizisi için hazırlıklara başlayan Bergüzar Korel, artan vakalardan dolayı çekimleri ileri bir tarihi ertelediklerini söylerken bir de hamilelik müjdesi verdi.

"DİZİYE HAZIRLANIRKEN HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız 'Kanlı Yayın' adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık."

"BU PROJEYE VEDA ETMEK BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİL"

Bir yandan minik bebeğimiz bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil... Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay. senaristimiz Selim Erkul. yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studıos ve Exxen ailesi... Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dilerim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız. "