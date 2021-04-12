Ünlü oyuncu Bahtiyar Engin, gençlerle bir araya geldi

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu aynı zamanda yönetmen ve seslendirme sanatçısı Bahtiyar Engin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin etkinliğinde gençlerle online olarak bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi pandemi sürecinde online etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Gençlik Söyleşileri kapsamında ünlü oyuncu Bahtiyar Engin, gençlerle bir araya geldi. "Bahtiyar Engin ile Sanata Yolculuk" programına konuk olan Engin, oyunculuk deneyimi ve sanat üzerine önemli konulara değindi. Öncelikle pandemi sürecine değinen Engin, "Set ve ev arasında bir hayatım oldu. Bu konuda çok dikkatli davrandım ve bu şekilde korunmaya devam ediyorum ama rakamlara bakarsak durum pek parlak değil" dedi. Engin, "Pandemi öncesine kadar tiyatro dışında diziye saatler konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle çok sıcak bakmadım. Günde 16-17 saat insanlar setlerde çalışıyor. Bu çok yorucu ve o işi de kısırlaştırıyor. Çok fazla dizilerde yer almadım. Sinema ve tiyatro gibi provalara gerek olmayan o an spontane gelişmelerin yaşandığı bir yerdir diziler. Sabah 8'de senaryo geliyor 10'da sete çıkıyorsunuz" diye konuştu. Online tiyatro konusunda görüşlerini paylaşan Engin, "Kişisel olarak dijitalde uzun oyunlar olmasını doğru bulmuyorum. Ben hiçbir oyunumu dijitale koymadım. Çünkü insanların uzun oyunlara izleme disiplini açısından doğru bulmuyorum. Ben 6 oyunumun 6'sını da kenara çektim vermedim. Veren arkadaşları garipsemiyorum. O mecranın ihtiyaçlarına göre kısa kısa işler yapılması gerektiğini düşünüyorum. ABD'deki gibi daha kısa ve rafine edilmiş oyunlar olmalı. 2-3 saatlik oyunlar çok doğru olmayacaktır. Bizim pandemiden önce yaptıklarımızı aynı şekilde dijital mecrada paylaşmayı doğru bulmuyorum. Çok uzun ve zamana çok yayılan bir durum. Dijital mecrada tiyatro yapılacaksa oranın şartlarına göre yapmak gerekir" diye konuştu. Söyleşinin sonunda gençlerle soru cevap bölümü de yapıldı.

Gençlik Merkezi yetkilileri koronavirüs sürecinde gençlerle online etkinliklerin buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler