Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının ağzını açık bıraktı. Yalnızca çizme giyip fotoğraf çekinen Ireland Baldwin, çok sayıda beğeni topladı.

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Baldwin paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Genç model cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Sadece çizme giyerek çıplak poz veren ünlü model bu hallerini takipçileriyle paylaşınca olay oldu. İç çamaşırı dahi giymeden pozlar veren Baldwin, gönderisini sansürsüz paylaşınca takipçileri şaştı kaldı.

KİMİ TAKİPÇİSİ ÜNLÜ MODELİ ŞİKAYET ETTİ

Instagram'ın fotoğrafı kaldırmasını isteyen bir kısım takipçi ise ünlü modeli şikayet etti. Çoğu takipçi ise bu paylaşımları cesur bularak yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte Ireland Baldwin'in pozu;