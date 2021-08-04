Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor

Oyuncu Ahmet Kural ile bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in evlenecekleri iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide rol alan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten sevindiren bir haber geldi. Güneş'in haberine göre; evlilik kararı alan çift, yaşayacakları ev için de kesenin ağzını açtılar.

Oyuncu, Zekeriyaköy'de birlikte yaşayacakları villasını da sevgilisinin isteği üzerine 200 bin TL'ye yeniliyor.

Kaynak: Snob Magazin