Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor
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Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor

Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Ahmet Kural ile bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in evlenecekleri iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide rol alan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten sevindiren bir haber geldi. Güneş'in haberine göre; evlilik kararı alan çift, yaşayacakları ev için de kesenin ağzını açtılar.

Oyuncu, Zekeriyaköy'de birlikte yaşayacakları villasını da sevgilisinin isteği üzerine 200 bin TL'ye yeniliyor.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor
Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor

Kaynak: Snob Magazin

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