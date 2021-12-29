Ünlü oyuncu açıkladı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim' - Haberler Magazin
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Ünlü oyuncu açıkladı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim'

Ünlü oyuncu açıkladı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim'
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeşilcam'un sevilen ismi Aydemir Akbaş, 86'ıncı yaşını önceki akşam Etiler'de bir mekanda dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz doğum günü yemeği ile kutladı. Akbaş, "95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim" dedi. İşte detaylar...

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Usta oyuncuyu yakın dostları Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı.

"ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

Süpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu açıkladı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim'

Ünlü oyuncu açıkladı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim'

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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