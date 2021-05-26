Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler

Haberler.com - Haberler | Magazin

Ünlü İngiliz model Rhian Sugden, iş insanı bir erkek hayranının kendisine tek gecelik ilişki için 2.4 milyon lira teklif ettiğini açıkladı. Evli olan Sugden kendisine bu teklifi yapan şahsın da evli olduğunu belirtti.

İngiliz model Rhian Sugden, bir hayranının Instagram hesabı üzerinden kendisine yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti. Büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Rhian, hesabından yaptığı açıklamada bazı hayranlarının kendisine cinsel organlarının resmini gönderdiklerini söyledi.

TEK GECE İÇİN 2.4 MİLYON TL

Ünlü model, evli iş insanı bir hayranının ise kendisiyle bir gece geçirmeyi teklif ettiğini belirtti. Bir gece için kendisine 2.4 milyon TL teklif edildiğini vurgulayan Sugden, gelen teklif ve mesajların midesini bulandırdığını açıkladı.

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler

KENDİSİ DE EVLİ

2018 yılında evlenen ve bebek yapmaya hazırlanan model, birkaç kez tüp bebek ile çocuk sahibi olmak istediyse de başarı olamadı. Model, kısa bir süre önce çocuk sahibi olamamanın utanılacak bir şey olmadığını ve bazı insanların bu durumu gizlemesine anlam veremediğini söylemişti.

Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra 'Kendimi korkunç hissediyorum' paylaşımı yapan ünlü model hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra "Kendimi korkunç hissediyorum" paylaşımı yapan ünlü model hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Hande Erçel Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü modele ahlaksız teklif! Tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:08:50. #1.14#

title