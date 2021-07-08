Ünlü modelden 'boşanma' açıklaması
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Ünlü modelden 'boşanma' açıklaması

Ünlü modelden 'boşanma' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model Elif Ece Uzun, önceki gün yakın arkadaşı sanatçı Zeynep Mansur ile City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Eşi Mehmet Tuş'tan boşanmaya hazırlanan Uzun, özel hayatı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Eşi Mehmet Tuş ile boşanma aşamasında olan Elif Ece Uzun, süreç hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Mayıs ayında tekrar barışma aşamasına gelen çiftin bir daha barışmamak üzere tamamen yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

"ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Elif Ece Uzun, " Geçtiğimiz aylarda Mehmet'le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma süreci yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" dedi.

Sözlerini sürdüren güzel model, "Ben tekrar podyumlara geri döndüm. İkizlerim 7 aylık oldu. Benim için zor bir süreçti. Bakıcısız 7 ay tek başıma baktım. Şimdi işlerime geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Ünlü modelden 'boşanma' açıklaması
Ünlü modelden 'boşanma' açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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