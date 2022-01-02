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Ünlü model Tuğçe Aral'ın parmağındaki tek taş yüzük merak konusu oldu

Ünlü model Tuğçe Aral'ın parmağındaki tek taş yüzük merak konusu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin ünlü model ve sunucusu olan Miss Freedom Turkey birincisi Tuğçe Aral yeni yıla Paris'te girdi.

Türkiye'nin ünlü model ve sunucusu olan Miss Freedom Turkey birincisi Tuğçe Aral yeni yıla Paris'te girdi.

Dünya genelindeki salgın, kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen çok sık seyahat eden tescilli güzel Tuğçe Aral, yeni yılda soluğu Paris'te aldı.

Yeni yılda bir sürpriz yapan Aral, yaklaşık 3 yıldır birlikte olmasına rağmen ismini sakladığı sevgilisi ile fotoğraf paylaştı. Parmağındaki tek taş yüzükle görüntülenen Aral'ın evlilik teklifi alıp almadığı merak konusu oldu.Ünlü model ve sunucu Aral'ın yüzüğünün 300 bin TL'ye yakın olduğu ortaya çıktı. - KARABÜK

Ünlü model Tuğçe Aral'ın parmağındaki tek taş yüzük merak konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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