Ünlü Model Barbara Palvin, Paylaşımıyla Cesaretini Konuşturdu
Dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin, moda dergisi V Magazine için objektif karşısına geçti. Dergiye verdiği pozu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, kendine hayran bıraktı.
Dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin, moda dergisi V Magazine için objektif karşısına geçti. Dergiye verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, kendine hayran bıraktı.
TÜRK TAKİPÇİLERİ SESSİZ KALMADI
25 yaşındaki güzel, cesur fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü model, takipçilerinden 700 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Palvin'in bir takipçisi paylaşıma, "Kesinlikle çok iyi." yorumunu yaptı. Palvin, fotoğrafına Türk takipçilerinden de birçok yorum geldi. Bir Türk takipçisi paylaşıma, "Bunlarda bir yerlerini açmadan rahat edemiyorlar. Ne günlere kaldık." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (10)
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Belli ki pek acarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Avrupa ve Rus kadınlarını gördükçe bizim Bakımsız kadınlarımıza kim bakar sözü DOĞRUDURCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Hayasızlığın adı cesaret olmuş.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Kadın dediğin böyle biraz etli olmalıCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Arsizliğa cesaret,zinaya aşk dediler.Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır