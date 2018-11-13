Ünlü Model Barbara Palvin, Paylaşımıyla Cesaretini Konuşturdu

Dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin, moda dergisi V Magazine için objektif karşısına geçti. Dergiye verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, kendine hayran bıraktı.

TÜRK TAKİPÇİLERİ SESSİZ KALMADI

25 yaşındaki güzel, cesur fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü model, takipçilerinden 700 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Palvin'in bir takipçisi paylaşıma, "Kesinlikle çok iyi." yorumunu yaptı. Palvin, fotoğrafına Türk takipçilerinden de birçok yorum geldi. Bir Türk takipçisi paylaşıma, "Bunlarda bir yerlerini açmadan rahat edemiyorlar. Ne günlere kaldık." yorumunu yaptı.