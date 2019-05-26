Ünlü Model Ana Beatriz Barros ile Fotoğraf Paylaşan Tülin Şahin Takipçilerini İkiye Böldü
Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile verdiği pozu Instagram'dan paylaşan Tülin Şahin, sosyal medyayı ikiye böldü.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin düzenlediğiLeather&Fur Fashion Show fuarının açılış defilesinde, podyumda yürüyen ay yıldız dövmesi ve Türkiye'ye hayranlığıyla tanınan top model Ana Beatriz Barros Tülin Şahin'in konuğu oldu.
GÜZELLİK KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜLER
Tülin Şahin, ünlü modelle beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan "Huyu,suyu güzel bir güzeldir o" notuyla paylaşınca, takipçileri güzellik konusunda ikiye bölündü.
"BİZİMKİSİ DAHA GÜZEL"
Yüzlerce yorum alan Şahin'e, "Bizimkisi daha güzel", "İkisi de çok şık" ve "Tülin çok güzel ama Ana daha iyi" gibi yorumlar yapıldı.
YORUMLAR (6)
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Kilo ver düzelCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nerde niçin bölünmüşler kaç kişi bölünmüş niye bölünüyorlar yoksa bu bir komplemi kaç kişi bu işin içinde var derhal çözülmeli yoksa telef olacaklar hatta belediye meclisine taşınmalı vah vah vahCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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cehennem boşuna yaratılmamış.Cevap Yaz 7 3 Yayından KaldırBİNGÜL TEYZE: Aynen Hocam1 2 Yayından KaldırAYNEN: AynenTüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 2 Yayından Kaldır