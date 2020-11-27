Ünlü modacı Rufat İsmayil'den suç duyurusu!

Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinde giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı. Dizide özel tasarım kıyafeti kötülendiği için maddi ve manevi kayba maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan Rafat İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu. Modacı, dünyaca kabul görmüş tasarımının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını ileri sürdü.

DİZİDE TASARIM KIYAFET BEĞENİLMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı. Kıyafetin kötü ve rüküş olduğunu söyleyen menajer ve oyuncuların ısrarı sonrası Terzioğlu'nun canlandırdığı karakterin kıyafeti değiştirildi.

ELBİSEM FASHION WEEK'TE SERGİLENEN ÖZEL BİR PARÇA

Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmayil, dilekçesinde elbisenin Fashion Week'te ünlü model Coura Sasha tarafından giyildiğini ve özel bir tasarım olduğunu anlattı. Modacı, kıyafetin, ünlü bir derginin kapak çekiminde de Ayşe Hatun Önal'ın üstünde olduğunu belirtti.

Kaynak: Hürriyet