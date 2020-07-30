Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ivana Sert, Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da sevgilisi Sezer Dermenci ile mavi tura çıktı. Teknede erkek arkadaşı ile birlikte denizin keyfini çıkaran ünlü modacı, aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ünlü modacı ve manken Ivana Sert, teknede aşka geldi. Sevgilisi Sezer Dermenci ile mavi tura çıkan Ivana Sert, zaman zaman aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ivana Sert, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu tatilde aldı. İlk olarak Bozcaada ve İzmir'de tatilin tadını çıkaran Ivana Sert, daha sonra rotayı Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'a çevirdi. Burada sevgilisi Sezer Dermenci ile mavi tura çıkan ünlü modacı, magazinburada'nın objektifine yakalandı.

DENİZE GİRMEDEN ÖNCE SEVGİLİSİNİN ÇORAPLARINI ÇIKARDI

Sevgilisi denize girmeden önce ayaklarındaki çorapları çıkarıp dudağından öpücük konduran Ivana Sert erkek arkadaşının üzerine titredi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Teknede erkek arkadaşı ile Bodrum manzarası ve denizin keyfini çıkaran Ivana Sert zaman zaman aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.