Ünlü mankenin acı günü!

Ünlü manken ve sunucu Simge Tertemiz'in babası hayatını kaybetti

Manken ve sunucu Simge Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

"GİDİŞİN ÇOK ERKEN OLDU"

Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Simge Tertemiz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."



