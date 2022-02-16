Ünlü Manken Firdevs Alkan Hayatını Kaybetti İşte Ölüm Nedeni...

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - 'mgznnews' adlı Instagram hesabında yer alan habere göre; Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tatyana Firdevs Alkan'ın evinde vefat ettiği öğrenildi.

Bir dönem cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında yer alan Jaguar Otomobilleri'nin Türkiye distribütörü Mete Küçükberber ile evli olan Alkan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Yapılacak otopsinin ardından Alkan'ın ölüm nedeni belli olacak.

Tatyana Firdevs Alkan'ın ani ölümü sonrası Bodrum'da yaşadığı eve polisin ve savcıların gittiği de öğrenildi.