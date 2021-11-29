Ünlü manken Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti

Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı ikinci ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

BODRUM'A KOŞTU

Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası vefat etti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı cenaze töreni için Bodrum'a gitti.

10 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Pars, gözyaşları içinde Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı ise her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak oğluna özlemini dile getiriyor.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak eğitim hayatını sonlandırdı. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.

1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu. Ardından iş adamı Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl süren evlilik 11 Temmuz 2013 tarihinde bitti.

Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet