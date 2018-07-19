Ünlü Manken Azra Akın'ın Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Eski Türkiye Güzeli veKainat güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.

TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla takipçilerini heyecanlandıran Azra Akın uzun zamanadır bu denli cesur pozlar paylaşmamasıyla dikkat çekiyordu.

TAM NOT ALDI

Fit vucüduyla ve duru güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Akın'ın takipçileri, Akın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri yorumlarıyla güldürdü. Akın'ın takipçisi "Şarap gibisiniz Azra hanım" yorumunu yaptı.