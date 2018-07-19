Ünlü Manken Azra Akın'ın Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
2002 Türkiye Güzeli seçilen, ardından da 2002 Miss Universe'de Kainat Güzeli seçilen Azra Akın bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Eski Türkiye Güzeli veKainat güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.
TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI
Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla takipçilerini heyecanlandıran Azra Akın uzun zamanadır bu denli cesur pozlar paylaşmamasıyla dikkat çekiyordu.
TAM NOT ALDI
Fit vucüduyla ve duru güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Akın'ın takipçileri, Akın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri yorumlarıyla güldürdü. Akın'ın takipçisi "Şarap gibisiniz Azra hanım" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (14)
-
AŞIĞIM ONA O BENİMCevap Yaz 2 Yayından KaldırCAABBBAAARRR: Yanında çikita muz istermisin1 Yayından Kaldır
-
Herkes soyunsun bu bir soygundurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Cehenneme odun lazım odunCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Sallamak lafı da moda oldu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır