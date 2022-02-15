Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'den çok konuşulacak itiraf: Ailem beni 8 yaşına kadar kız zannediyordu - Haberler
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Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'den çok konuşulacak itiraf: Ailem beni 8 yaşına kadar kız zannediyordu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Radyo programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Ailesi tarafından kız çocuğu gibi büyütüldüğünü söyleyen Seçkin, radyoculuk yaparken yaşadıklarından ve taklit yeteneğine kadar birçok konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu radyocu ve oyuncu Yavuz Seçkin oldu. Çocukluk yıllarından askerlik dönemine kadar birçok anısından bahseden oyuncu, radyo programcılığı yaparken birçok kişinin ayağını kaydırdığını itiraf etti.

Yavuz Seçkin, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Taklit yeteneğini kim fark etti?" ve "Son zamanlarda neden televizyon projelerinde yer almıyorsun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yavuz Seçkin, Youtube, Magazin, Haberler

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