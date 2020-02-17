Ünlü komedyen dönerci oldu!
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, önceki gün Etiler'de Dönerci Serken isimli restaurantta herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Yılmaz, mekana girer girmez eline döner bıçağını alarak hem döner kesti hem de müşterilere kendi eliyle servis yaptı
17.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:41
Mekan sahibi Serkan Mutlu'nun tarifi üzerine kısa pratikten sonra döner bıçakları çekildi.
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, "Bundan sonra boş zamanlarımda buraya gelip döner keseceğim ve müşterilere ellerimle servis yapacağım" diyerek espriler yaptı.
Kaynak: Snob Magazin
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