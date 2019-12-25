Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi
Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuru ile bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan gösterisinin sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşmesi planan gösterisinin sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.
Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.
"HER ŞEY YOLUNDA İYİYİM"
Ünlü komedyen videoda, "Evet şuanda Bostancı Göster Merkezi'nde olmam gerekiyordu ama hastanedeyim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. Ama her şey yolunda iyim. Merak etmeyin." dedi.
Haber Videosu: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi
-
Cem Yılmaz , biliyor musun ? Seni sevmezdim , hele AVNİ yi hiç sevmedim . Ama seni sonradan sevdim . Sevdim çünkü adam gibi adammışsın , hem de sapına kadar . . . . . Ama AVNİ ise dallamanın önde gideni''ymiş . Hiç sevmedim . Duydun mu LAA Avni ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zerre kadar üzülmedim. Umrumda değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Küçük Cem de duymuşYayından Kaldır
-
bunun neyıne guluyorlar hala anlamış degılım.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
ne hali varsa görsün. , ,Yayından Kaldır
-
ANLAMAMAN GAYET DOĞAL.ANLAMAN İÇİN BEYNİN OLMASI LAZIM.O DA SENDE MEVCUT DEĞİL...5 1 Yayından Kaldır
-
kuruluş osmandaki selcan hatunun(didem balçının)gözleri yemyeşile la.ben dideme aşıkmı oluyorum la.ben avni.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır