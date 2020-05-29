Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
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Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı

Serenay Sarıkaya ile mutlu bir beraberliği olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı

Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
29.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:40

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki lüks villasını satışa çıkardı. Yılmaz'ın evinde ise şimdilerde Başakşehirli futbolcu Gael Clichy yaşıyor. Futbolcu, her ay Yılmaz'a 50 bin lira kira ödüyor.

YATIRIMINI GAYRİMENKULE YAPIYOR

Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada'dan bir villa satın almıştı.

DAHA ÖNCE DE SATMAK İSTEMİŞTİ

Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Yılmaz, 6 oda bir salon olan villası uzun süre satılmayınca, çareyi kiraya vermekte buldu.

Kaynak: Hürriyet

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