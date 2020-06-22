Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Babalar Günü için paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen, oğlu Kemal Yılmaz ile olan fotoğrafını "Babalar Gününüz Kutlu olsun" notuyla paylaştı.

Son dönemde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Babalar Günü'nü unutmadı. SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI Cem Yılmaz, Instagram hesabından Babalar Günü için paylaşımda bulundu. Oğlu Kemal Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen "Babalar Gününüz Kutlu olsun" notunu düştü. Cem Yılmaz'ın bu paylaşımına 334 binin üzerinde beğeni geldi. Öte yandan Yılmaz'ın, paylaşımına yorum sınırlaması koyması dikkatlerden kaçmadı.