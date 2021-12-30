Ünlü isimlerin yeni yıl hazırlıkları

AYDIN (Snob Magazin) - Geçtiğimiz ay kızları Leyla'yı kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerine alışverişe çıkan ikilinin keyifli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Yeni yıl için sevdiklerine ve ailelerine hediye almak için dışarı çıktıklarını söyleyen güzel oyuncu Bergüzar Korel; "Biraz son güne bırakmışız gibi oldu ama çocuklardan ancak fırsat bulup dışarı çıkabildik. Olabildiğince de pek kalabalığa çıkmamaya çalışıyoruz. Malum sıkıntılı süreç halen daha devam ediyor. Şimdiden size ve sizin nezdinizde herkesin yeni yılını kutlarım. İnşallah hastalıkların son bulduğu, güzel bir yıl olur hepimiz için" açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Arkadaşıyla öğle yemeğine gelen Aydın, sonrasında da yeni yıl alışverişini yaptı. Mağazaları tek tek gezip yakınlarına yeni yıl hediyesi almayı ihmal etmeyen şarkıcı gün sonunda çok yorulduğunu belirtti. Aynur Aydın; "Yeni bir yıla gireceğiz umarım her şey gönlümüzce olur. Tüm kötülükler geçmişte kalır ve artık huzurla yaşarız. Ben küçük sürprizleri çok severim. Hem bana yapılmasını, hem de başkasına yapmayı. Bugün de yakınlarıma ufak hediyeler aldım" dedi.

Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile birlikte geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ikilinin ilk durakları Beymen mağazası oldu. Kısa süre burada kalıp alışverişlerini tamamlayan ikili sonrasında, baş başa keyifli bir akşam yemediler.