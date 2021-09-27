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Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu

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Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu

Kozlu Müzik Festivalinin son gününde Sagopa Kajmer, Pera ve Selçuk Balcı sahne aldı.

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Müzik Festivalinin son gününde Sagopa Kajmer, Pera ve Selçuk Balcı sahne aldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kozlu Belediyesi ve Orfe organizasyon tarafından bu yıl iki gerçekleştirilen Kozlu Müzik Festivali sona erdi. Üç gün süren festivalin son gününde ünlü sanatçılar, Sagopa Kajmer, Pera ve Selçuk Balcı sahne aldı. Ünlü sanatçılar soğuk havaya rağmen söyledikleri şarkılarla hem ortamı ısıttı hem de dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Gençler de müzik şöleninde ünlü sanatçıların şarkılarına hem bir ağızdan eşlik ederek gecenin tadını çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser, sanatçıların veda etmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu

Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu

Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu

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