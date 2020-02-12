Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi

12.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:27

Yılın en büyük kış sporu etkinliği olarak gösterilen Red Bull Homerun yarışmasına 2 binden fazla adrenalin tutkunu katılırken, ünlü isimler de etkinlikte boy gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği olduğu belirtilen Red Bull Homerun, katılımcılara kış sporu deneyimi sundu. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri belirlendi ve ödül kazandı.

Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katıldığı Red Bull Homerun'da ünlü isimlerin uğrak noktası ise Uludağ oldu. Levent Özçelik, Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de etkinlikte yerlerini aldı. Oyuncu Begüm Kütük, "Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Red Bull Homerun ile çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık" dedi. Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı etkinlikte katılımcılar arasında Survivor yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomenleri Anıl Berk Baki ve Gizem Kerimoğlu gibi isimler de yer aldı.

Kaynak: DHA