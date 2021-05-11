Ünlü isimler belgeselci oldular
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Ünlü isimler belgeselci oldular

Ünlü isimler belgeselci oldular
Hürriyet - Haberler | Magazin

İzleyicilerin diziler ve filmlerde görmeye alışık olduğu ünlü isimler gezi ve doğa programlarına yöneldi.

İzleyicilerin diziler ve filmlerde görmeye alışık olduğu ünlü isimler gezi ve doğa programlarına yöneldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı, Engin Altan Düzyatan, Erkan Can ve Güvenç Kıraç'ın da aralarında olduğu ünlü aktörler, bu kez hem anlatıcı hem de gezgin rolüyle belgesellerin yeni yüzleri oldu.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ

Kıvanç Tatlıtuğ, "Tarım Bizim Geleceğimiz" adlı belgeselin hem seslendirmesini hem de sunuculuğunu üstlendi. Anadolu'nun güzelliklerini ön plana çıkaracak belgesel, ülkemizin ekolojik zenginliklerini gözler önüne sererken tarımın Türkiye'nin hem cevheri hem de geleceği olduğunu vurgulayacak.

SEN DE TANIK OL

Engin Altan Düzyatan'ın "Sen de Tanık Ol" adlı programı TRT Belgesel'de yayınlanıyor. Fotoğrafa olan tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncu programda Afrika'nın sesine kulak vermek için Masai Mara'da vahşi doğa anlarını ölümsüzleştiriyor.

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Kasabalı, "Şehirden Uzakta" adlı programıyla Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekrana taşıyor. TRT'de yayınlanan seride ünlü oyuncu her bölümde farklı bir şehri geziyor.

KARAVANDA

Erkan Can ve Güven Kıraç, Selanik'ten Lizbon'a, Budapeşte'den Saraybosna'ya birçok yeri eğlenerek geziyor. İki usta aktörün en çok merak edilen yerleri izleyiciye sunduğu "Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda" adlı program, beIN CONNECT'te yayınlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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