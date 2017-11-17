Ünlü isimler, AVON'un "Girls Glam Night Out" etkinliğinde buluştu
AVON, yeni Makyaj Artisti Melis İlkkılıç ve yeni 'Mark Big&Style Hacim Veren Maskara'yı St. Regis'de düzenlenen "Girls Glam Night Out" etkinliğiyle tanıttı.
Televizyon ve eğlence dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar pırıltılı parti şıklıklarıyla dikkat çekti.
Bu parıltılı gecenin öne çıkan isimleri arasında Ezgi Mola, Begüm Kütük, Enis Arıkan, Engin Hepileri, Beyza Şekerci, Selin Türkmen, Umut Eker, Günsel Ülkü, Emel Yıldırım, İlker Kızmaz, Nihat Odabaşı ve Yonca Lodi yer aldı.