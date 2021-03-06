Ünlü isimler -10 derece soğukta buz gibi suya atladı
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Ünlü isimler -10 derece soğukta buz gibi suya atladı

06.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:15
Ünlü isimler -10 derece soğukta buz gibi suya atladı

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor. Uludağ'da – 10 derece soğukta gerçekleşen çekimler, birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak gibi ünlü isimler, kendi tasarladıkları kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı.

Red Bull Kar Havuzu 2021'in merakla beklenen filminin çekimleri Uludağ Kayak Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirci katılımı olmadan gerçekleşti. Yarışmacıların özgün ve eğlenceli kostümleriyle katıldığı çekimlerde 6 ünlü sima kıyasıya rekabet etti.

Yarışmacılar arasında, Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, espor dünyasının ünlü ismi Cantuğ 'UNLOST' Özsoy yer aldı. Katılımcılar kar pistinde, unicorn'dan zürafaya, köpek balığından ralli aracına ve paraşüte kadar çeşitli kostümlerle -10 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atladı.

BUZ GİBİ SUYA ATLAMAK ZOR MU? 

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın performans gösterdiği Red Bull Kar Havuzu 2021'de, ikiliye "Red Bull Kar Havuzu'nda buz gibi suya atlamak zor mu?" sorusu yöneltildi. Yağcı, "Elbette, ancak benim için mutlaka denenmesi gereken deneyimlerden biriydi. Bugün burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Bölükbaşı ise, "Red Bull Kar Havuzu daha önce katıldığım yarışma gibi, 5 ay sürse denemeye razıyım" diye konuştu.

Performansın yanı sıra yaratıcılığın da sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmanın jürisinde ise; Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçileri arasından seçilen 2 kişi yer aldı. Sunuculuk rolünü ise Var Böyle Tipler içerikleri ile tanınan yaratıcı isim Kıvanç Talu üstlendi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ NİSA BÖLÜKBAŞI OLDU

Birbirinden renkli ve cesur katılımcılar aynı zamanda özgün kostümleriyle unutulmaz birer performans sergiledi. Red Bull Kar Havuzu filmine konu olan yarışmada birinciliği, katılımcılar arasındaki tek kadın olan Nisa Bölükbaşı elde etti. İkinci isim Doğan Kabak, üçüncü isimse Orkun Işıtmak oldu.


Ünlü isimler -10 derece soğukta buz gibi suya atladı
Ünlü isimler -10 derece soğukta buz gibi suya atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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