Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
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Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti.

02.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:22

İş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Toplusoy'un 3 kız çocuğu bulunuyordu.

SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI

Bu sabah saat 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.

Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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