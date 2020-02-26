: Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın oğlunun, intihar etmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı: Babacığım seni çok seviyorum

26.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:32

Sarıyer'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A, kendilerine ait lüks villada intihar etti. A.A''nın intihar etmeden önce babasını aradığı ve daha sonra dedesinin tabancasıyla kendisini vurduğu ortaya çıktı.

"BABACIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

14 yaşındaki A.A'nın intihar etmeden önce babası Ali Armağan'ı aradığı ortaya çıktı. Babasına, "Babacığım seni çok seviyorum" diyen A.A, dedesinin tabancasıyla intihar etti.

LÜKS VİLLADA İNTİHAR ETTİ

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

KURTARILAMADI

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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