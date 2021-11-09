Ünlü iş insan Bill Gates'in mega yatı Bodrum Kalesi açıklarında - Haberler
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Ünlü iş insan Bill Gates'in mega yatı Bodrum Kalesi açıklarında

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Ünlü iş insan Bill Gates'in mega yatı Bodrum Kalesi açıklarında

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in son günlerde Bodrum ilçesindeki koylarda görülen "Lana" adlı mega yatı, kale açıklarına demirledi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in son günlerde Bodrum ilçesindeki koylarda görülen "Lana" adlı mega yatı, kale açıklarına demirledi.

Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatı, bu kez de Bodrum Kalesi açıklarında beklemeye başladı.

Lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yatın dış kısmında sürat botlarının bağlı olduğu ve hazır bekletildiği görüldü.

Gates'in yat içerisinde olup olmadığı veya yatın kaç gün daha ilçede kalacağı bilinmiyor.

Yat önceki günlerde Bodrum'un Türkbükü Mahallesi koyu başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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