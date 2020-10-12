Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti

Dünyaca ünlü Gucci markasının erkeklere özel elbise tasarlamasının ardından Zara'nın da blazer ceket tanıtımları yaparken mankenlere sadece iç çamaşırı giydirmesi tepki çekti.

Son yıllarda sıkça değişen moda sektöründeki yeni akımlar vatandaşın sınırlarını zorlamaya başladı. Dünyaca ünlü markaların başında gelen Zara'nın yeni sezon ürün tanıtımlarındaki çekimleri görenleri şaşkına çevirdi.

GÖRENLER ANLAM VEREMEDİ

Zara, online satış sayfasında özellikle blazer ceket çekimleri yaparken bazı modellere iç çamaşırı dahi giydirmedi.

Marka, bazı modellerine de sadece iç çamaşırı giydirdi. Moda kalıplarını yıkmaya çalışan Zara'nın yeni sezon çekimlerini gören sosyal medya kullanıcıları "İyice saçlamadınız", "Böyle ürün çekimi mi olur" gibi yorumlar yaptı.

Zara, geçenlerde de askılı bluz çekimlerinde mankenin kafasına ceket geçirmişti.